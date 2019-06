Scontro mortale a Forgaria, perde la vita un ciclista

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Cornino, in comune di Forgaria nel Friuli, lungo la strada provinciale numero 22. A perdere la vita è stato un ciclista. Secondo le prime informazioni raccolte la vittima sarebbe un partecipante a una manifestazione dedicata alla mountain bike che si teneva in zona in giornata. L'uomo - classe 1954 residente nella vicina Travesio - in sella alla due ruote sì è scontrato con un mezzo, perdendo la vita sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, la polizia stradale.

Tra Venzone e Portis

Sempre nel pomeriggio, lungo la statale 13 "Pontebbana" - tra Venzone e Portis -, si è verificato un altro sinistro, con una Fiat Punto che si è scontrata con uno scooter. Il conducente del mezzo a due ruote è caduto a terra rimediando diverse ferite. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale. Sul posto, oltre al personale sanitario, carabinieri e vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona.