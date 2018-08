Ciclista a terra sul ponte Romano di Premariacco, è morto

Incidente mortale verso le 18 di oggi a Premariacco, in località Casali Potocco, all’altezza del ponte Romano.

Un ciclista è caduto, in base ai primi riscontri in maniera autonoma, restando ferito in maniera seria e perdendo la vita al Santa Maria della Misericordia di Udine dove era stato ricoverato. Sul posto automedica e ambulanza.