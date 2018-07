Incidente mortale a Manzano, perde la vita un 36enne di Corno di Rosazzo

Grave incidente stradale nel territorio del Comune di Manzano alle 3 di questa notte, in via della Muraglia in località San Lorenzo. Una Fiat Punto è uscita autonomamente di strada. Il conducente, un 36enne di Corno di Rosazzo, ha perso la vita a causa dei gravissimi traumi riportati. È deceduto dopo un lungo tentativo di rianimazione da parte dei sanitari intervenuti sul posto. Con lui viaggiava una 51enne originaria di Trieste, che ha rimediato un trauma importante al bacino e alla gamba destra. È stata condotta al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia in codice giallo. Sul posto, oltre al personale inviato dalla centrale Sores, i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli e i carabinieri del Norm di Palmanova per i rilievi.