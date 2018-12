Investita sulle strisce pedonali, muore in ospedale a Udine

La 50enne di nazionalità serba Radovanka Mitic ha perso la vita dopo cinque giorni dall’investimento sulle strisce pedonali, verificatosi in via Udine a Tarcento lo scorso 8 dicembre. La donna, diretta al vicino supermercato Despar per la spesa, dopo l’urto è stata sbalzata di diversi metri per rovinare sull’asfalto e rimediare forti traumi che poi si sono rivelati letali. Al volante dell’automobile che l’ha colpita — una Dacia Logan — un 67enne tarcentino. La donna, in Friuli da 25 anni, viveva a Udine con il marito, il figlio e la figlia. Lavorava al “Mulin vieri” di Tarcento, dove era molto stimata come cuoca.