Grave incidente in zona stazione, investito un pedone

Pedone investito tra piazzale D’Annunzio e viale Europa Unita attorno alle 16 di oggi. Una Peugeot 208 di colore nero, condotta da un 80enne udinese, ha travolto un uomo, residente in città, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il soggetto, un 78enne, è rimasto ferito in maniera grave e trasportato in Ospedale al Santa Maria della Misericordia. Sul posto ambulanza e automedica. Per i rilievi presente la Polzia locale dell'Uti Friuli Centrale.