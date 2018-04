Investita da un'auto, grave un'anziana

Nella tarda mattinata di oggi lungo la strada regionale 463 una signora A. P. di 79 anni è stata investita mentre portava la sua bicicletta a mano, su cui aveva poggiato la spesa appena fatta in un punto venduta presente lungo la via.

L'incidente

La donna, per cause ancora in via di accertamento, è stata urtata da una vettura condotta da una anziana sandanielese di 85 anni. La ciclista, le cui condizioni sono subito apparse gravi, è stata soccorso ed elitrasportata all’ospedale di Udine. Per la conducente del mezzi solo tanta paura.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli e di Martignacco che sono riusciti a risalire all'identità della ciclista grazie alle video camere di sorveglianza. La donna infatti viaggiava priva di documenti.