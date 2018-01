Investito mentre torna a casa in bicicletta, morto un 42enne

Un altro morto sulle strade del Friuli. La tragedia si è verificata verso le 17.30 di oggi, lungo la strada che dalla grande rotonda del cimitero maggiore di Cividale porta verso Corno.

L'investimento

L'incidente mortale è accaduto in via Alpe Adria, nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, e ha portato alla morte di Massimo Mulloni, 42enne di Rualis di Cividale. L'uomo, in abiti da lavoro, si trovava lungo la strada della zona industriale di Moimacco per fare rientro a casa dallo stabilimento della De Longhi dove lavorava. Non appena arrivato nelle vicinanze del ponte che sorpassa il Natisone è stato travolto da una Volvo. Lo schianto è stato terribile e il suo corpo, sbalzato di oltre 4 metri oltre la carreggiata, è finito nel fosso che costeggia la via. Alla guida del mezzo di media cilindrata una giovane donna che ha immediatamente chiamato i soccorsi attraverso il Nue di Palmanova.

I soccorsi

Non c'è stato nulla da fare per Massimo Mulloni. Inutile, purtroppo, l'intervento immediato del personale medico. Il 42enne, secondo le prime valutazioni, sarebbe morto sul colpo, in seguito al violento doppio impatto. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Cividale del Friuli per la bonifica della strada e i carabinieri della stazione locale per i rilievi e la gestione della viabilità, rimasta a senso unico alternato per diverso tempo. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Il fratello della vittima, Marco Mulloni, temendo che l'incidente avesse coivolto proprio Massimo, si è precipitato sul posto della disgrazia prima ancora di essere avvisato dai carabinieri. Oltre al lui, Massimo - molto amato e conosciuto nel Cividalese - lascia i due genitori con cui conviveva.