Doppio incidente stradale tra San Daniele e Coderno, tre i feriti

Tre i feriti nei due sinistri che si sono registrati nella primissima mattina di oggi, uno a San Daniele del Friuli, l'altro a Coderno, non lontano dalla rotonda di Dignano.

Il primo è avvenuto a San Daniele del Friuli tra uno scooter e un'auto. Si è verificato poco dopo le 6 e ha causato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti in soccorso i vigili del fuoco volontari di San Daniele e il personale medico del 118.

Il secondo si è verificato in via Lavia, fra Fraibano e Coderno di Sedegliano, dove un'auto è uscita fuori strada in maniera autonoma finendo ruote all'aria. Ferito il conducente che aveva perso il controllo del mezzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Spilimbergo e il personale sanitari del 118 giunto anche in elicottero.