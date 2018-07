Pomeriggio di incidenti in Friuli: 6 i feriti di cui 3 gravi

Oltre ai soccorsi per il deltaplanista giapponese, caduto verso le 17 a Nimis, il pomeriggio di oggi ha vissuto altri tre gravi incidenti: due scontri frontali e una caduta dalla bicicletta.

Scontro frontale a Precenicco: due feriti gravi e uno gravissimo

Grave incidente stradale nel pomeriggio, verso le 17 presso i Vivai Andrei, sulla strade regionale 14 nel comune di Precenicco. A causa di uno scontro tra una Audi a3, proveniente da Latisana e diretta a Palazzolo dello Stella, e una Citroën C3 proveniente dalla direzione opposto, un'automobile si è ribaltata incastrando gravemente la sua conducente. L'urto è stato frontale e probabilmente è stato causato da un'inversione di marcia.

A bordo dell'Audi erano presenti una donna con tre bambini. A riportare le ferite peggiori la madre, elitrasportata al nosocomio di Udine. Sempre al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia sono finiti uno dei due figli della donna e la seconda guidatrice, entrambi in gravi condizioni. Gli altri 2 passeggeri, invece, sono stati ricoverati all'ospedale di Latisana con ferite lievi. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del Norm di Latisana assieme ai colleghi della stazione di Mortegliano.

Incidente in bici

Poco dopo le 14 è stato soccorsa una persona a seguito di una rovinosa caduta avvenuta in via Valent's, a Carnia, frazione del comune di Venzone. Sul posto sono giunti in breve tempo un'ambulanza, l'elisoccorso e i carabinieri di Tolmezzo. Il ferito è stato poi elitrasportato al pronto soccorso di Udine.

Scontro frontale tra due auto a Gonars

Alle ore 17.20 i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli sono intervenuti, invece, per un secondo incidente stradale verificatosi nel comune di Gonars, sulla Strada Provinciale 80. Anche in questo caso si e' trattato di uno scontro frontale fra una Mazda 2 e una Toyota Yaris. A bordo si trovavano solo i conducenti che all'arrivo dei vigili del fuoco erano già fuori dell'abitacolo, fortunatamente senza aver subito grandi conseguenze. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della polizia stradale di Udine.