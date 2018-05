Esce fuori strada, auto finisce distrutta dentro una boscaglia

Rallentamenti e traffico congestionato sulla Strada Regionale 353 che da Basaldella conduce a Pozzuole del Friuli. E' accaduto a causa di un incidente stradale verificatosi poco dopo le 18 di oggi. Dai primi accertamenti, una Lancia Y diretta verso sud a causa del manto scivoloso è uscita fuori strada oltrepassando la carreggiata opposta e saltando il piccolo fossato che costeggia l'arteria. La vettura ha finito la sua corsa dentro una macchia verde posizionata a qualche metro dall'asfalto, completamente distrutta nella sua parte anteriore.

Le due persone che si trovavano all'interno dell'abitacolo, due nord africani quarantenni risultati negativi all'alcoltest, sono state soccorse immediatamente dai vigili del Fuoco precipitatisi dal Comando di via Popone insieme ai sanitari del 118. I due feriti sono poi stati trasportati per accertamenti al Santa Maria della Misericordia di Udine, ma non verserebbero in gravi condizioni. Inevitabile qualche disagio al traffico, in particolar modo tra Terenzano e Pozzuolo del Friuli. Sul posto anche due pattuglie dei vigili dell'Uti Friuli Centrale per la gestione del traffico e i rilievi del sinistro.

