Sbanda e si schianta contro il muro del canale di scolo

Dopo l'incidente stradale di stanotte, lungo la Regionale 352 a Strassoldo di Cervignano del Friuli si è registrato un secondo incidente. Coinvolto solo il conducente dell'auto, che è stato portato in ospedale dopo essersi schiantato contro il muretto di contenimento di un canale di scolo.

Il fatto

Anche in questo caso, si tratta di una fuoriuscita autonoma, che si è verificata intorno alle 12.30 di oggi, 11 luglio. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Palmanova.

Contro il muretto

Secondo quanto appreso dai primi rilievi da parte dei militari, il conducente delle vettura ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muretto di contenimento del canale di irrigazione, in prossimità della rotonda della strada regionale.

Gravi condizioni

La fuoriuscita non ha coinvolto altri mezzi, ma il conducente dell'auto versa in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Croce Verde Cervignano e Basso Friuli. Una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.