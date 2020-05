Scontro mortale nella Bassa, perde la vita un motociclista

Un 42enne motociclista è rimasto vittima di un incidente che si è verificato alle 18 di oggi a Sevegliano di Bagnaria Arsa lungo via Vittorio Veneto, la ex provinciale numero 65, che attraversa il centro della frazione. La due ruote condotta dal centauro, per cause ancora da definire, si è scontrata con una vettura a bordo della quale viaggiavano due donne che sono rimaste illese. Sul posto il personale sanitario, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Cervignano.

