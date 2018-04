Incidente stradale a Precenicco: grave il conducente

I vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli assieme ad una squadra del distaccamento volontario di Lignano Sabbiadoro sono intervenuti alle 15.30 di oggi per un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 56 nel Comune di Precenicco.

La dinamica

Le due autovetture, una Fiat Panda e una Mercedes classe "A" si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Su entrambe le autovetture si trovavano il conducente ed il passeggero.

I soccorsi

Il guidatore della Fiat Panda ha riportato contusioni gravi. Per estrarlo è stato necessario il taglio del tetto dell'autovettura.