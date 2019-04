Schianto nelle notte, feriti 4 ragazzi friulani

Incidente stradale nella notte a Ruda. Due auto, per cause ancora in via di accertamento, sono rimaste coinvolte in un sinistro avvenuto lungo la strada regionale 351.

I feriti

Nello scontro, avvenuto tra una Kia e una Alfa Romeo, sono rimaste ferite 4 persone, dei ragazzi friulani, tutti con meno di trent’anni e residenti della zona. E' stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con un distaccamento di Cervignano del Friuli e dei militari dell’Arma di Palmanova, oltre che la chiusura della strada per permettere l'arrivo dello staff medico e dei mezzi di soccorso.