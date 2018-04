Frontale fuori dalla discoteca "La Grotta", feriti gravemente due uomini

Grave incidente stradale nella notte sulla statale 13 che dalla Pontebbana porta ad Artegna.

Per cause ancora in corso di accertamento due automobili, una Pegueot 407 e una Suzuki Grand Vitara, hanno impattato frontalmente all'altezza della discoteca "La Grotta Faraonica". La Suzuki si è poi successivamente cappottata restando ruote all'aria.

I soccorsi

Due persone sono rimaste gravemente ferite nel sinistro. Una delle due, un tolmezzino di 58 anni è rimasto incastrato nelle lamiere. Si è reso necessario l'intervendo dei vigili del fuoco che hanno lo hanno estratto dall'automobile

Ferita anche la persona che era al volante della Peugeot 407 Sw; si tratta in questo caso di un uomo di 65 anni residente a Magnano in Riviera. Entrambi sono stati soccorsi dal personale medico di una ambulanza che li ha stabilizzati sul posto e quindi li ha trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono serie ma i due uomini non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gemona del Friuli per rilievi, accertamenti e viabilità.