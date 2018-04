Tragedia a Rivignano: auto sbanda, muore una mamma di Bertiolo

Dramma nella Bassa Friulana. Uno sciagurato incidente si è verificato questo tardo pomeriggio lungo la Provinciale 7 nel tratto che da Rivignano porta a Flambruzzo. Da quanto si è appreso erano le 18.30 quando un'automobilista, per motivi ancora al vaglio dei militari del Radiomobile della Compagnia di Latisana, deve aver perso il controllo della sua station vagon bianca andando a sbattere contro un piccolo muro in cemento posto a protezione di un ponticello. A bordo dell'auto erano presenti 4 persone, due bambini minorenni, di 15 e 10 anni, e i genitori. La famiglia era di rientro dal pranzo pasquale. La Opel Zafira è andata a cozzare violentemente con la parte anteriore del veicolo creando un impatto violentissimo contro il parapetto.

Sul posto si è recato subito un residente della zona che, oltre a chiamare aiuto, ha prestato i primi soccorsi ai piccoli. Aiutati i bimbi e il padre a scendere, ci si è accorti che la donna, seduta nel sedile posteriore, era immobile e priva di sensi. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e dell'elisoccorso. Per la donna, Tania Zorzetto originaria di Virco di Bertiolo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I figli, feriti in maniera non grave, sono stati comunque trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Latisana.