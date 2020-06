Frontale tra due automobili sulla Napoleonica, una donna in gravi condizioni

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 giugno, sulla Strada Regionale 252 "Napolenonica", nel Comune di Gonars: due automobili, una Audi A3 e una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente sul viadotto di attraversamento dell'autostrada A23. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli. Due persone sono state portate in ospedale, una delle quali in gravi condizioni. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16.30 lungo la strada che collega Ontagnano a Palmanova: la conducente di una Fiat Punto, una donna di circa 40 anni S.P. di Castions di Strada, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e, dopo essere stata stabilizzata dal personale del 118, elitrasportata in ospedale a Udine in gravi condizioni. Meno gravi le condizioni del conducente dell'Audi, che è riuscito a uscire dall'abitacolo autonomamente. Anche lui è stato comunque ricoverato presso il nosocomio di Palmanova per accertamenti. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento: sul posto i carabinieri della Compagnia di Palmanova, del Nucleo Radiomobile e della stazione di Torviscosa.