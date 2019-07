Furgone contro moto, turista finisce a terra e si rompe una caviglia

Erano le 13 passate da poco, quando un turista tedesco di 47 anni che si trovava in sella alla sua moto è rovinato a terra dopo essere stato urtato da un furgone. L'incidente si è verificato a Vergnacco, in direzione Zompitta, poco dopo la trattoria al Scus in via Cattarossi. Alla guida del furgone un uomo di 53 anni di Reana del Rojale.

La dinamica

Il motociclista stava guidando in direzione di Zompitta, quando è stato urtato dal camioncino che voleva immettersi sulla strada provinciale proveniendo da via Fabrizio. Rovinato a terra, il 47enne ha subito la frattura di una caviglia, essendo rimasto con la gamba bloccata sotto la motocicletta. Lievi i danni per il furgone. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Majano, è arrivata un'ambulanza per soccorrere l'uomo.