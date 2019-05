Cade in moto a 67 anni, muore dopo due giorni

Si chiamava Silvano Mecchia e aveva 67 il motociclista che ha perso la vita a due giorni di distanza dall'incidente che lo ha visto protagonista nei pressi dello stadio Friuli, nel pomeriggio di giovedì. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, le sue condizioni erano da subito parse molto gravi. L’uomo era in sella a una Indian Scout, pare appena acquistata, e stava percorrendo viale Candolini quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il cordolo del parcheggio dello stadio. Immediati i soccorsi che hanno stabilizzato le sue condizioni, trasportandolo all'ospedale di Udine dove però, nella serata di ieri, hanno subìto il tracollo.