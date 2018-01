Schianto frontale a Feletto Umberto: feriti due coniugi

Due i feriti nell'incidente che si è verificato ieri, nel tardo pomeriggio, nel comune di Tavagnacco. E' accaduto a causa di uno schianto frontale verificatosi in via Galileo Galiei intorno alle 18.25. Sul posto gli agenti intervenuti per i rilievi di legge hanno potuto appurare che il conducente di una Ford Focus, un 37 enne del posto, proseguendo in direzione sud, è andato a collidere frontalmente contro una Ford Fiesta che procedeva nel senso opposto. La Fiesta era guidata da una 72 enne udinese e lo schianto è avvenuto all'altezza del civico numero 42, non lontano dalla palestra Agoge.

Sul posto, oltre alla Polizia dell'Uti Friuli Centrale, sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La conducente del veicolo e il marito 66 enne, seduto al suo fianco, sono stati trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso del nosocomio udinese; il primo in codice verde, il secondo in codice giallo per trauma toracico. Ferito lievemente anche il guidatore 37enne. Nessuno, comunque, in modo grave.