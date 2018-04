Perde il controllo dell'auto, feriti 4 ragazzi

I vigili del fuoco di Cervignano del Friuli, insieme a un distaccamento proveniente da Codroipo, sono intervenuti poco dopo le 17 di questo pomeriggio per un incidente stradale verificatosi nel comune di Varmo, in via dell’Olmo.

Perde il controllo

L'autovettura, una Nissan Primera, è sbandata in zona industriale, in curva, perdendo il controllo e andando a finire sul portone di una fabbrica della zona, abbattuto a seguito dell’impatto. A bordo del mezzo 4 giovani, tre ragazzi e una ragazza, che sono rimasti feriti.

I feriti

Un giovane è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, in quanto era rimasto incastrato. Sul posto l'elisoccorso, un'ambulanza dell'ospedale di Latisana e una pattuglia dei carabinieri.