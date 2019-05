Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, a Pozzuolo. Lungo la strada provinciale 7, poco dopo le 13, un uomo alla guida di un'utilitaria grigia, per motivi ancora in corso di accertamento, ha totalmente perso il controllo della vettura finendo nel fossato a lato della strada. Si tratta della provinciale che dal centro di Pozzuolo porta verso Lestizza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, oltre ai vigili del fuoco e a una pattuglia dei carabinieri. Serie le condizioni del conducente, trovato privo di sensi all'interno dell'abitacolo e trasportato in ospedale fortunatamente non in pericolo di vita.