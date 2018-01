Doppio incidente in Friuli: a Cassacco un'auto resta in bilico sul ponte

Due incidenti stradali hanno creato questo pomeriggio alcuni disagi al traffico lungo le strade di Cassacco e Ovaro.

Incidente sulla Pontebbana

Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada Statale 13. E' accaduto verso le 15.15, vicino all'incrocio con i Magazzini Delta.Il sinistro ha coinvolto due utilitarie Fiat. Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti prontamente per togliere la Panda bianca da una situazione di pericolo. La macchina, infatti, era rimasta rimasta in bilico sul piccolo ponte presente all'incrocio con la Pontebbana e il Rio Barbiano. Si tratta di un tratto di strada molto pericoloso, protagonista in passato già di numerosi scontri. Proprio per questo motivo, negli ultimi anni molti residenti della zona hanno chiesto a gran voce alcuni interventi per provare a rallentare le automobili in circolazione. Fra le soluzioni suggerite o una rotonda odei limitatori. +++in aggiornamento +++

Incidente in Carnia

Si segnala un secondo sinistro sul ponte di Moina di Ovaro, dove un automobilista ha perso il controllo della propria vettura andando a sbattere malamente contro un pilone di cemento. E' accaduto nel pomeriggio, dopo le 15.30. Sul posto l'elisoccorso del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Molti i disagi per la viabilità per chi deve attraversare la zona in attesa della bonifica dell'arteria. Attualmente i mezzi che devono salire verso Sappada sono bloccati e deviati per Tolmezzo-Arta-Sutrio-Ravascletto e Comeglians. Viceversa, chi da Sappada deve raggiungere Ovaro, può passare. +++in aggiornamento +++