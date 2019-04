Scontro in Veneto, grave un 23enne dj friulano

Grave incidente lunedì sera lungo la strada provinciale di Venezia numero 463, all'altezza di Cintello di Teglio Veneto. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto con un bilancio di tre feriti, tra cui un ragazzo friulano. Si tratta del 23enne dj udinese I.M. In auto con lui aveva anche l'attrezzatura per lavorare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il giovane rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito in ospedale all'Angelo di Mestre. Anche per gli occupanti dell'altra autovettura, marito e moglie, è stato necessario l'intervento del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

.