Senza patente, ruba un'auto e va a schiantarsi contro una seconda vettura

Scontro frontale ieri sera, mercoledì 17 ottobre, nella periferia del Comune di Cervignano del Friuli. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 21, lungo la Strada Regionale 14 che da Villa Vicentina conduce a Monfalcone. Coinvolti nello schianto una Ford Puma e una Volkswagen Polo.

I soccorsi

Sul posto, dopo pochi minuti, sono giunti sanitari e forze dell'ordine. Entrambi gli automobilisti sono risultati feriti e sono poi stati trasportati con due ambulanze della Croce Verde al Pronto Soccorso.

Il colpo di scena

Sulla dinamica e sulle responabilità dell'incidente stanno indagando i carabinieri di Torviscosa della Compagnia di Palmanova che già ieri sera, in breve tempo, aveva però scoperto due informazioni alquanto inaspettate e sorprendenti. Non tanto sulla dinamica del sinistro, quanto su chi si trovasse alla guida di una delle due vetture coinvolte nel frontale. I militari hanno infatti scoperto che a guidare la Ford Puma era una donna priva di patente di guida e che la stessa, qualche minuto prima, aveva sottratto quell'auto a Villa Vicentina, ad una signora che era impegnata in quel momento a caricare il bagagliaio dell'automobile con alcune borse della spesa. La donna nelle scorse ore è stata denunciata per furto.