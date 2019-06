Tamponamento a catena tra tir, autostrada A4 bloccata

Doppio tamponamento lungo l'autostrada A4 tra mezzi pesanti, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione di Venezia nella mattinata di oggi. Gli eventi hanno causato una paralisi del traffico lungo la direttrice.

Gli episodi

Il primo indicente si è verificato all'altezza di Pocenia, all'altezza della chilometrica 400. In seguito all'urto uno dei tir coinvolti ha perso un di carico di mais che è andato a depositarsi lungo la carreggiata. Non si sono registrati feriti. Due chilometri più verso sud si è verificato un altro tra un tamponamento, che ha coinvolto sempre due mezzi pesanti. Anche in quel caso nessun ferito. Allo stato attuale si registrano ancora code e rallentamenti (ore 9 e 30).