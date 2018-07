Il dissuasore retrattile si alza, furgone incastrato in piazza XX Settembre

Uno strano incidente si è verificato questa mattina alle 7 in piazza XX Settembre. L'alzamento improvviso di un pilone a scomparsa, che delimita l’accesso al pavimento rialzato dell'antica piazza del Grano, ha bloccato per diversi minuti l'ingresso di un furgoncino al mercato quotidiano, creando non pochi grattacapi all'autista del veicolo e alcune difficoltà al traffico veicolare, fortunatamente non intenso a quell'ora. A causa del perno, il mezzo era impossibilitato nella marcia e nella retromarcia. Il tubo meccanico cilindrico si era infatti conficcato nel semiasse posteriore impedendo qualsiasi soluzione immediata. Per risolvere l'intricata situazione, sul posto è stato necessario l'intervenuto dei vigili del fuoco, insieme al supporto degli agenti dell'Uti Friuli Centrale.

Lo sblocco

I pompieri, non senza difficoltà, hanno quindi provveduto a disincagliare il blocco metallico e a ritirarlo in basso permettendo la "liberazione" del veicolo. Successivamente, a causa dei danni subiti al blocco delle ruote posteriori, il furgoncino dell'espositore è stato quindi ritirato da un carroattrezzi. Sbrogliata la matassa, ora non resta che capire chi abbia attivato il dissuasore. Errore dello stesso conducente o dell'automatismo del dissuasore? A presto gli aggiornamenti.