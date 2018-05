Investe un uomo in bici e scappa, è caccia al pirata

Ciclista investito da un'automobile ieri sera all'incrocio tra via Caccia e via Gorizia, nella zona nord della città. Secondo quanto diffuso dalla Polizia locale il conducente della due ruote, un 49enne udinese, è rovinato a terra, ma non ha riportato ferite gravi, solo qualche lieve contusione. La persona che era alla guida della vettura che lo ha urtato non si è però fermata a soccorrerlo, tirando dritto verso piazzale Del Din. La Polizia locale dell'Uti Friuli centrale chiede a chiunque abbia assistito ai fatti di mettersi in contatto con la Centrale operativa allo 0432.12.72.329.