Si schianta contro un albero mentre va al lavoro, grave una donna

Grave incidente stradale stamattina a Cervignano sulla Strada regionale 14. Poco dopo le 8 — in via Ramazzotti, nei pressi dell’Istituto tecnico industriale “Malignani” — un’automobile è andata a schiantarsi contro uno degli alberi che si trovano a bordo carreggiata. È rimasta ferita in modo molto serio la conducente mezzo, P.S., queste le sue iniziali, 42enne di Villa Vicentina.

La dinamica

La donna si trovava alla guida della sua Toyota Yaris quando, per cause in corso di aggiornamento, ha perso i controllo dell'utilitaria finendo fuori strada. Sfortunatamente la sbandata, forse dovuta all'asfalto reso viscido dall pioggia, ha portato il mezzo a sbattere violentemente contro uno dei tigli che delimitano la carreggiata.

I soccorsi

Per liberare la ferita all'abitacolo c’è voluto un lungo lavoro da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli. La donna ha rimediato traumi cranico facciali, numerose ferite alle gambe e qualche ferita agli arti superiori. In condizioni gravi è stata stabilizzata sul posto e condotta al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elisoccorso del 118. Sul posto, inviata dalla centrale Sores, anche un ambulanza. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della stazione di Palmanova.