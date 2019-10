Investito da un'auto in transito, uomo finisce in ospedale

Un pedone è stato investito nella serata di ieri a Tarcento. I fatti sono avvenuti intorno alle 20.45, in via Udine all'altezza dell'incrocio per Segnacco dove, per cause ancora in via di accertamento, un'auto ha travolto un uomo, 68enne e residente in zona. Sul posto è intervenuto lo staff del 118 che ha trasportato il passante all'ospedale di Udine per traumi multipli e i carabinieri del Norm della Compagnia di Cividale del Friuli che hanno effettuato i rilievi del caso. La prognosi è riservata, mentre la Procura ha disposto il sequestrato del mezzo.