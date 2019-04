Bimbo investito da un'automobile mentre fa manovra

Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per un bambino che nella giornata di martedì è stato accidentalmente urtato a Cervignano del Friuli da un’auto mentre stava facendo manovra.

La dinamica

Il guidatore non ha visto il giovane pedone mentre conduceva il mezzo colpendolo, per fortuna, a una velocità estremamente ridotta. Per il piccolo tanta ansia, ma nessuna lesione grave. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Palmanova che, per sicurezza, ha chiesto l'intervento di un mezzo del 118 che ha portato il bimbo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.