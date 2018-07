Udine: perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un furgoncino

Renault fuori strada nel tardo pomeriggio di ieri in via Pozzuolo, a Udine. L'incidente si è verificato alle 18.25, lungo la direttrice che dal centro città porta alla periferia sud.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito per il momento dai vigili della Polizia dell'Uti Friuli Centrale, il conducente della Renault, subito dopo aver superato il sottopasso di Piazzale Cella, una volta giunto in prossimità del civico 76 di via Pozzuolo, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora al vaglio da parte degli inquirenti. L'auto, uscita dalla carreggiata, è quindi andata a schiantarsi contro un furgoncino Fiat posteggiato regolarmente lungo la medesima via ferendo abbastanza seriamente il suo conducente, un 52enne di Mortegliano. Sul posto, oltre agli agenti dell'Uti, sono giunti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo al Pronto Soccorso del nosocomio locale per i controlli medici del caso.