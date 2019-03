Scontro a Sedegliano, in tre finiscono all'ospedale

Auto nel fosso a bordo carreggiata stamattina a Sedegliano. Alle 7 e 30 circa, sulla strada ex provinciale 52 all'intersezione per Coderno / San Lorenzo si è verificato uno scontro frontale laterale tra due vetture.

Le auto

Coinvolte una Citroen C2 - che proveniva da San lorenzo con direzione Coderno - che si è scontrata con una Kia che da Pantianicco si dirigeva verso Sedegliano. La Kia è stata sbalzata sul terreno agricolo al fianco della strada, terminando la propria corsa in una canaletta d'irrigazione.

La dinamica

Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Locale dell'Uti Medio Friuli, giunta prontamente sul luogo del sinistro

Immediati i soccorsi da parte del personale sanitario, arrivato sul post con l'elisoccorso e un'autoambulanza che ha trasportato, per gli accertamenti sanitari, il conducente della Kia (un 44enne di Basiliano) e le sue due figlie in ospedale. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo che hanno posto in sicurezza i veicoli incidentati.