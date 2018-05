Auto in fiamme a Campoformido, salvo per miracolo un 50enne

Auto in fiamme in via Percoto, di fronte alle scuole elementari. E' accaduto oggi a Campoformido ai danni di una Fiat Panda vecchio modello. A prendere fuoco per cause probabilmente meccaniche il motore della vecchia vettura.

Le lingue di fuoco hanno immediatamente investito l'intero abitacolo bruciando scocca e interni in pochissimi secondi. Il cinquantenne di Basiliano che si trovava alla guida ha avuto la prontezza di riflessi che lo hanno portato ad uscire immediatamente dalla Panda, pordando se stesso in salvo. Sul posto per domare il rogo sono intervenuti in breve tempo i pompieri del COmando dei Vigili del Fuoco di Udine assieme ad una pattugli dei Vigili dell'Utili Friuli Centrale del distretto sud.