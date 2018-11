Auto si schianta contro un palo in viale Venezia

Terribile scontro frontale per una monovolume in viaggio lungo viale Venezia. All'altezza di via Firenze, per cause ancora in corso di valutazione, un automobilista ha perso il controllo della sua automobile andando a sbattere violentemente contro un palo della segnaletica stradale verticale presente lungo l'arteria.

Sul posto sono giuti in pochi minuti i sanitari del 118 per i soccorsi, i carabinieri di Udine per gli accertamenti, e i vigili dell'Uti Friuli Centrale per la gestione del traffico. +++ Notizia in aggiornamento +++