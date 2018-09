Auto contro bici in piazza Primo Maggio, in ospedale una donna

Bicicletta contro auto all’intersezione tra piazza Primo Maggio e viale della Vittoria nel pomeriggio di lunedì, verso le 17 e 40. Per cause in corso di definizione da parte della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi, una vettura che viaggiava in direzione di piazzale Osoppo, proveniente da largo delle Grazie, ha impattato contro una due ruote che andava verso via Manin. Ferita, non in maniera grave, la ciclista, una 56enne udinese trasportata con autolettiga al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.