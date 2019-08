Grave scontro ad Aquiliea, feriti madre e figlio in sella a uno scooter

Grave incidente ad Aquileia con il coinvolgimento di un'automobile di marca Peugeot 307 e scooter Yamaha 500. Il sinistro si è verificato oggi verso le 12, lungo il tratto in cui la regionale 352 assume la denominazione di via Giulia, all'intersezione con via Curiel e Borgo San Felice. Feriti in maniera seria la 49enne alla guida del mezzo a due ruote e il passeggero, il figlio 15enne, entrambi residenti a Grado. Al volante dell'autovettura un 79enne, rimasto illeso. Lo scooter viaggiava in direzione di Grado lungo la strada principale, mentre la macchiana usciva da via Curiel. Nel'impatto il motociclo è finito sotto al parte anteriore dell'auto. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Il giovane con l'eliamabulanza a Udine, la madre con l'autoambulanza a Palmanova. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e la bonifica della sede stradale sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano.