Ubriaco al volante, tasso di alcol 4 volte oltre il limite

Grave incidente stradale ieri pomeriggio in via delle Cave a Torreano, dove una vettura condotta da un 64enne residente in loco, ha invaso il senso di marcia opposto finendo la sua corsa contro una vettura in transito. A causare l’urto, lo stato alcolemico del 64enne quattro volte superiore al limite consentito (2.11).

Un ferito

L’anziano, nonostante l’impatto, è rimasto illeso, mentre il conducente del secondo mezzo, un giovane straniero, è rimasto ferito. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Cividale del Friuli che hanno denunciato l'anziano per guida in stato d'ebbrezza; per il giovane, che viaggiava senza assicurazione, sanzione e sequestro amministrativo.