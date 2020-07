Fuori strada con l'auto, feriti un 60enne e una 24enne

Incidente nella notte a Cervignano del Friuli.

Per cause ancora in corso di accertamento un'automobile, una BMW, è uscita di strada autonomamente, senza coinvolgere altri veicoli, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata della strada regionale 352.

Il sinistro

Sul mezzo viaggiavano un uomo di 60 anni, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, e una giovane di 24 anni, anch'essa trasportata in ospedale per le cure del caso.

Seri i traumi riportati dall'uomo che non sarebbe in pericolo di vita. Ingenti i danni alla vettura.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova.