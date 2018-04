Precipita con il parapendio sul greto del Tagliamento, ferito un uomo

Un pilota di parapendio è precipitato questo pomeriggio, intorno alle 14.30 sul greto del Tagliamento in località Caneva.

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo che sono intervenuti insieme al personale sanitario per prestare i primi soccorsi. L'uomo è stato immobilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale.