VIDEO Fumo in pieno centro in appartamento a Lignano

Vigili del fuoco all'opera a Lignano Sabbiadoro, nella centralissima via Tolmezzo. All'altezza dei civici 19 e 17 - sopra il negozio Geox - da un appartamento, poco dopo le 21, ha iniziato a uscire del fumo nero. La causa è collegabile al corto circuito di un condizionatore e alla conseguente combustione della plastica. In quel momento le stanze del primo piano dello stabile - quelle coinvolte - non erano occupate. Nessuna persona quindi è rimasta ferita e non si sono verificati danni di carattere strutturale. Per accedere all'interno dell'appartamento i vigili del fuoco hanno dovuto forzare una delle finestre che danno sulla terrazza.