A otto mesi di distanza ancora un incendio al residence "Tre confini" di Tarvisio

Fiamme all’interno di una struttura ricettiva del tarvisiano alle 12 e 30 circa. A essere colpito è stato il residence "Tre confini" di via Priesnig. Da quanto si è potuto apprendere l’incendio è divampato all’interno di un appartamento, fortunatamente al momento disabitato.

Ancora al vaglio delle forze dell’ordine le cause del rogo. Sei gli appartamenti dichiarati inagibili. Sul posto i vigili del fuoco di Udine, Gemona del Friuli e del distaccamento di Tarvisio con quattro autobotti che hanno lavorato fino alle 15 per domare le fiamme e proseguiranno a monitorare il complesso anche durante la notte per evitare possibili focolai. Sono intervenute anche tre pattuglie della polizia e una gazzella dei carabinieri di Tarvisio. Lo stesso complesso era stato colpito da un altro incendio lo stesso mese di dicembre.