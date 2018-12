Incendio divampa a causa della "Luce di Betlemme"

Incendio nella notte ad Artegna. Ad andare a fuoco, intorno alle 2 di questa mattina, è stata la veranda di un'abitazione. Le cause del rogo sono ancora in via accertamento ma dalle prime informazioni acquisite sembra che il fuoco sia divampato a causa di una candela.

La dinamica

Nella stanza coinvolta dall'incendio era infatti presente una candela con “La luce di Betlemme”, la simbolica fiamma che da secoli arde a Betlemme alimentata con olio, e che proprio lo scorso 16 dicembre era stata ricevuta dai fedeli della comunità del Friuli collinare. Le lingue di fuoco sprigionatesi dal cero hanno iniziato ad invadere la veranda, frantumando i vetri della veranda e invadendo di fumo l’abitazione. L'odore acre ha fortunatamente svegliato i residenti dell'immobile che così hanno lanciato l'allarme al 112.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Gemona che in poco tempo hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area interessata dal fuoco. Nessun problema per gli abitanti della casa, tutti rimasti illesi.