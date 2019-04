Le fiamme distruggono completamente un deposito a Zugliano

I Vigili del fuoco del comando di udine sono intervenuti con più squadre alle 15.00 di oggi pomeriggio in piazzetta degli Alpini 1 a Pozzuolo del Friuli per un incendio che ha interessato un fabbricato pertinente un'abitazione e adibito a deposito di materiale e attrezzatura varia. Il fabbricato, realizzato con struttura del tetto in legno e guaina bituminosa in copertura, è andato completamente distrutto e il fumo che si è sprigionato era visibile anche da molto lontano.

Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta. Il personale ha infatti operato per impedire la diffusione dell'incendio all'abitazione principale, che non ha subito danni. L'abitazione confinante ha invece subito alcuni danni limitati alla parziale deformazione delle persiane installate sulle finestre per effetto del calore sviluppatosi. Le squadre sono ancora sul posto per completare il minuto smassamento del materiale combusto. Al momento non sono state accertate le cause dell'incendio.