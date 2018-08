Incendi in periferia, sette persone finiscono all'ospedale

Due incendi sono divampati in poche ore in Friuli ieri sera, con sette persone - tra le quali tre bambini - accompagnate in ospedale per accertamenti.

San Osvaldo

Alle 23.30 di ieri le fiamme hanno devastato un alloggio Ater nella zona di Sant'Osvaldo, alla periferia sud ovest di Udine. L'inquilino era uscito di casa da poco. Il rogo, di natura accidentale, ha distrutto arredi vari e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare due vicini di casa, un'anziana signora con l'autoscala e un secondo inquilino, entrambi accompagnati poi in pronto soccorso.

Pasian di Prato

Sempre ieri sera sono stati accompagnate in ospedale altre cinque persone, due donne e tre bambini, in seguito a un principio di incendio che ha interessato un condizionatore a Pasian di Prato.