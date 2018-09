Friuli Doc al via, Fedriga: «Orgogliosi delle code per i prodotti friulani e non per Starbucks»

Il presidente della Regione, dal palco di piazza Libertà, ha lanciato una frecciata a chi nei giorni scorsi a Milano si è messo in fila per il caffè americano, esaltando al tempo stesso la passione per il nostro territorio. C'è anche la polemica, con una protesta per la mancanza di bandiere friulane