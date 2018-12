Il frico per il Friuli campione di solidarietà, oltre 10mila euro raccolti

Le lunghissime code e i tempi di attesa non spaventano i friulani e i turisti accorsi oggi per portare il loro contributo alle popolazioni alluvionate della Carnia, in particolar modo a Sappada. Qui come ad Amatrice, il food fa da volano per un forte messaggio di vicinanza. Lo dimostrano i grandi numeri che questa manifestazione, che animerà Cividale del Friuli per l'intero pomeriggio sta già riscuotendo.

Le interviste

A confermarcelo anche Arnaldo Zorzetto, promotore dell'iniziativa. "Grande sostegno, e grande affluenza di pubblico dal Friuli e da altre regioni. Sono più di 10mila gli euro raccolti per il frico per il Friuli. Stando ai nostri calcoli staccheremo circa 2mila tagliandi, ma il numero è destinato a salire. Come noi tanti altri hanno aderito in altri modi alla causa le squadre di basket, le associazioni, la Protezione Civile. Qui la solidarietà la fa da padrone".

Il grazie di Sappada

"Grati per questo affetto della popolazione del Friuli. Ci stanno tutti vicini in questo momento di emergenza - afferma Morecic Andrea, assessore al patrimonio, alla cultura e alla protezione civile - Tanti i danni nel sappadino, ma gli impianti per la stagione sciistica sono quasi operativi. Speriamo di poter aprire presto". "Vogliamo essere vicini alla comunità della Carnia. Conosciamo queste situazioni e sappiamo quanto il supporto sia indispensabile - conclude Cantarutti, membro della Protezione civile e consigliere comunale della città ducale - Il comune di Cividale ha voluto oggi essere vicino al Comune di Sappada e visto il loro recente inserimento nella nostra regione abbiamo voluto manifestare quanta più solidarietà possibile per aiutare e farli sentire a casa.

L'evento

Il Comune di Cividale, la Protezione Civile e gruppo alpini ANA ( sez di Cividale ) l'associazione Manta sub, Fare Verde Forum Julii, Cucina delle Valli esecutore del frico, insieme all'azienda che donerà gratuitamente le materie prime, vi aspettano nella centralissima piazza Duomo. A disposizione presso i gazebo allestiti dalla Protezione Civile inizierà la distribuzione (anche per asporto ) del piatto con frico e polenta. Il costo del ticket (offerta minima ) è di 5 euro.