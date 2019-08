Sul Canin scoperta la grotta più lunga d'Italia

Un primato eccezionale trova casa nelle montagne friulane. Nei giorni scorsi, infatti, quattro speleologi del Friuli Venezia Giulia hanno scoperto un passaggio di 80 chilometri che unisce il Complesso del Col delle Erbe con il Foran del Muss, sul Canin, regalando così alla nostra regione il record della grotta più estesa d’Italia.

La grotta calcarea più lunga d'Italia

Gli speleologi hanno di fatto realizzato la congiunzione tra due grandi grotte sul massiccio del Canin. In questo modo il passaggio scoperto è diventato la grotta più estesa d’Italia. Da una parte ci sono i trenta chilometri del Complesso del Foran del Muss e, dall'altra, i più di quaranta chilometri del Complesso del Col delle Erbe. Il massiccio, uno dei più grandi a livello carsico in Europa, è stato epslorato molte volte negli ultimi 50 anni: Il gruppo del Canin è costituito da un colossale altipiano calcareo, alto dai 1.800 ai 2.300 metri che culmina in una larga cresta che lo percorre in tutta la sua estensione, posta tra la Val Raccolana a nord e la Val Resia a sud, al confine tra Italia e Slovenia. La scoperta della grotta arriva dunque dopo molti anni di esplorazioni, in cui si sono cimentati speleologi provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero. La lunghezza della grotta, profonda 1118 metri, dovrà essere ufficializzata, anche se appunto pare si stimi oltre gli 80 km, superando così di fatto quella di 74 chilometri nel complesso del Supramonte Orientale in Sardegna.