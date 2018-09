Google rimappa il Friuli: aggiornate le immagini satellitari, Udine ora è anche in 3D

Questa mattina la "Street view car" di Google è stata avvistata lungo la Pontebbana (vedi fotografia in alto). In realtà è da diversi giorni che l'occhio elettronico (a 360°) di Google Street view è all'opera per aggiornare la mappatura delle strade regionali, provinciali e comunali del Friuli Venezia Giulia, alcune delle quali sono già consultabili sul portale del colosso californiano. Come al solito aumenterà la qualità delle immagini, dei dettagli e delle zoommate, così come è stato fatto con le immagini satellitari, disponibili finalmente anche in 3D, che recentemente hanno sostituito quelle campionate circa 7 anni fa (vedi immagini in basso).

