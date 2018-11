Inaugurato Good: 4 giorni dedicati a conoscere e degustare la qualità

Con la partecipazione dell’Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini, ha preso il via oggi (giovedì 1° novembre) alla Fiera di Udine la 6^ edizione di GOOD, Salone delle specialità agroalimentari e della ristorazione, che fino a domenica 4 novembre espone, racconta e fa apprezzare il cibo nelle sue innumerevoli varianti e nelle professioni che ruotano attorno all’alimentazione e alla ristorazione.

Come ha ricordato in apertura il Presidente di Udine e Gorizia Fiere Luciano Snidar, nonostante la difficilissima situazione in cui versa il nostro territorio per le pessime condizioni atmosferiche, la Fiera vuole e deve andare avanti comunque, svolgendo il suo ruolo primario di promozione e sviluppo dell’economia e delle aziende. Un sentimento di rispetto e di vicinanza a chi si trova in estrema difficoltà, ma anche un monito a guardare avanti proseguendo il cammino iniziato: nel caso di GOOD il percorso è quello di valorizzare, attraverso l’esposizione, la conoscenza, il racconto e la degustazione, alcune eccellenze della cucina regionale e italiana, prodotti molto famosi o quasi sconosciuti, con l’aiuto di personaggi affermati e di volti meno noti, eppure protagonisti di scelte imprenditoriali originali e innovative.

Realizzato in partnership con la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, rappresentata quest’oggi all’inaugurazione da Alessandro Tollon mentre per il Comune di Udine è intervenuto l’Assessore all’attività produttive e grande eventi Maurizio Franz e per il Comune di Martognacco Giulio Merluzzi, GOOD 2018 mette a disposizione dei visitatori l’esperienza e la competenza di aziende e produttori del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane, delle maggiori categorie professionali dell’agroalimentare e della ristorazione (cuochi, panificatori, pasticceri, macellai…) e delle Associazioni per un percorso che va dalla conoscenza e scelta delle materie prime alla lavorazione e trasformazione, per arrivare al prodotto finale che portiamo sulla nostra tavola.

Il cibo è una mappa sorprendente e saperla leggere non è solo importante, ma anche affascinante. Una mappa che si nuove nel tempo e nello spazio raccontando storie di uomini, di lavoro e di passioni, storie di territori e di prodotti, anni di ricerca e di innovazione…

GOOD, 6° Salone delle specialità enogastronomiche e agroalimentari, che apre oggi (giovedì 1° novembre) alla Fiera di Udine, racconta questo viaggio esponendo e spiegando il cibo negli stand, negli incontri, nelle degustazioni e nelle dimostrazioni che si alterneranno fino a domenica 4 novembre lungo un programma che conta oltre 85 eventi, nessuno da perdere e tutti gratuiti, come gratuito è l’ingresso al Salone.

In Fiera i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia e non solo: speciali farine per fare il pane, la pasta e i dolci, mele antiche, particolari birre artigianali, gustosi formaggi anche di malga, prelibata pasticceria, prodotti gluten free con numerosi incontri promossi dall’Associazione Celiachia Fvg, il dorato miele dell’Abruzzo, le golose confetture e marmellate siciliane di arance Tarocco e il calore delle spezie provenienti da tutto il mondo. E ancora: la qualità eccelsa del tartufo bianco pregiato di Muzzana che incontrerà quella altrettanto pregiata del tartufo d’Abruzzo con la sua punta di diamante nella varietà del nero pregiato; l’oro verde di Vasto, il prezioso aceto balsamico di Modena e molto altro ancora…

Nel territorio di gusti, colori, sapori e tradizioni raccontato da GOOD non manca una delle massime eccellenze del made in Italy, il VINO, proposto nello stand Enoteca Italia in 200 etichette e oltre 1000 bottiglie di aziende agricole selezionate dalla Guida Vini Buoni d’Italia offrendo uno spaccato significativo della vitivinicoltura nazionale.

Nell’area eventi del padiglione 2 proseguono gli eventi principali, incontri condotti dal Beker Fabrizio Nonis e dal giornalista Stefano Cosma. La partecipazione a questi appuntamenti e alle relative degustazioni è gratuita (fino ad esaurimento posti disponibili).

Il programma

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE

ore 17.00

IL MONTASIO E L’ARONIA

Ne parlano NEVIO TONEATTO e LUANA LAURENTI

che spiegheranno il curioso abbinamento tra un prodotto notissimo come il MONTASIO e i frutti di una pianta ancora poco conosciuta, l’ARONIA, ricca di antociani, polifenoli e flavonoidi.

Segue degustazione

ore 18.30

IL CIOCCOLATO DI MODICA

Ne parla NINO SCIVOLETTO

soffermandosi sulla caratteristica lavorazione, basata su metodi decisamente antichi, di questa prelibatezza siciliana.

Segue degustazione

VENERDI 2 NOVEMBRE

ore 11.30

LO JAMAR E IL SUO TORTELLO

Ne parlano DARIO ZIDARIČ produttore del “chiacchierato” formaggio con eleganti muffe naturali e stagionato nelle grotte del Carso e GIANFRANCO BURNI, il Barone della pasta fresca all’uovo…

Segue degustazione

ore 17.00

IL CULATELLO

Ne parla MASSIMO SPIGAROLI, il più celebre produttore e conoscitore di questo salume.

Segue degustazione

ore 18.30

LE EMPANADAS

Ne parla BRUNO LUPIERI

giovane chef friulano italo-argentino che le produce con successo ad Udine e che racconterà la lunga storia di questo prodotto.

Segue degustazione

SABATO 3 NOVEMBRE

ore 11.30

IL NOSTRO FRIULI NEL SUSHI

Ne parlano LARA STARZ e ADRIANO MANIACCO

Soffermandosi su un’esperienza imprenditoriale e culinaria davvero curiosa…

Segue degustazione

ore 17.00

LA RIBOLLA GIALLA

Ne parla uno dei suoi massimi cantori e produttori, JOŠKO GRAVNER.

Segue consegna Premio Good 2018 e degustazione

ore 18.30

LA RIGOJANCI

Ne parla ROBERTO ZOTTAR dell’Accademia della Cucina Italiana, svelando la storia e ingredienti di una delle più deliziose torte mitteleuropee dell’Ottocento.

Segue degustazione

DOMENICA 4 NOVEMBRE

ore 11.30

LE LUMACHE

Ne parlano CONSUELO BRAVIN e MATTEO VENUTI

Giovani imprenditori e fondatori dell’azienda agricola CHELUMACA! a Colloredo di Monte Albano.

Segue degustazione

ore 17.00

IL QUINTO QUARTO

non è un gioco di parole, ma il titolo di un’altra storia di cucina e territorio raccontata da

GIUSEPPE ZEN , conoscitore e sostenitore dei mangiari di strada che ci spci spiegherà e ci dimostrerà come il Quinto Quarto della macelleria popolare, ossia frattaglie, interiora e zampette, sia tornato alla ribalta grazie al ritorno della cucina povera.

Segue degustazione

Maggiori info e tutti gli eventi su www.goodexpo.it

Gli orari per visitare GOOD:

giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10,00 alle 21.00; domenica dalle 10.00 alle 20.00

Ingresso gratuito